¿Qué camiseta de Argentina eligió Luis Díaz en lugar de la de Leo Messi?

Cuando la Selección Colombia jugó con Argentina en la Copa América, Luis Díaz se destacó con un golazo y luego del partido tuvo un intercambio de camiseta. Eso sí, no fue por la de Lionel Messi.

Así lo contó en entrevista con Caracol Radio. El colombiano que fue una de las figuras de la Copa América tomó tal decisión que quizá sorprenda. ¿Quién no quiere tener la camiseta de Lionel Messi? Él lo hizo así y explicó la razón en dicha charla que se dio varios días después de aquel partido en el que la Selección Colombia perdió la posibilidad de jugar la final del certamen continental.

“Con Lionel Messi intercambiamos pocas palabras, solo el saludo. Poder tenerlo ahí cerca fue un sueño cumplido porque siempre quise llegar a ese nivel, a jugar con grandes referentes del fútbol mundial. Fue un sueño muy lindo”, fue lo primero que dijo el futbolista guajiro. Luis Díaz en la Copa América estuvo a la altura del argentino en la tabla de goleadores. Ambos quedaron en lo más alto con 4 anotaciones.

Después del saludo no volvieron a hablarse y sobre el final el colombiano no intentó el intercambio de camisetas por una sencilla razón: “Ya tenía la camiseta de Lionel, por eso no la intercambiamos. Traté de intercambiar con otro y lo hice con Ángel Di María“, contó. Así que el futbolista de la Tricolor terminó llevándose a casa la prenda de quien unos días después anotara el gol de la final de la Copa América.

Luis Díaz terminó su participación en el certamen siendo goleador, figura destacada y parte del 11 Ideal. Ahora está en unos días de vacaciones antes de unirse a la pretemporada de FC Porto. Sobre su futuro se especula con opciones de ir a la Roma, Inter de Milán, Tottenham o Brighton & Hove Albion.