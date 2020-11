Presidente de Millonarios: “La Selección siempre quiso a Russo”

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, apareció en los medios de comunicación para hablar sobre la Posibilidad de Russo en la Selección Colombia.

El máximo dirigente del conjunto ‘Albiazul’ habló para TyC Sports de Argentina sobre la posibilidad que está rondando en los medios de comunicación sobre el gusto de la Federación Colombiana de Fútbol por los servicios de Miguel Ángel Russo, actual técnico de Boca Juniors.

+ ¿Cómo es la opción Miguel Russo para la Selección Colombia?

+ ¿Tercer candidato para reemplazar a Carlos Queiroz en la Selección Colombia?

Antes esta pregunta, Enrique Camacho manifestó que “no le sorprende que piense en Miguel Russo, ya que es un excelente candidato para dirigir Colombia. La Selección Colombia siempre quiso a Russo. Sin dudas elegiría a Miguel como DT de Colombia”.

“Dejó un gran recuerdo en Colombia”, razón por la que varias veces ha sido consultado dentro de la Selección. “Sobre él hemos hablado en muchas oportunidades, siempre ha habido apetito por él desde la Federación Colombiana de Fútbol. No es la primera vez que lo tenemos en el radar”, señaló Camacho.

Sin embargo, dice que esto no pasaría más allá del gusto porque “tiene que existir la elegancia y la seriedad de hablar con el equipo que está trabajando (Boca Juniors) para que no haya ningún inconveniente. Sólo en la medida que no hubiese problemas es que uno entraría a tomar definiciones y se podría dar”, finalizó el presidente de Millonarios.

Cabe recordar que el técnico argentino tuvo un gran paso por el fútbol colombiano cuando dirigió a Millonarios, equipo del que es recordado por el título que obtuvo de Liga en el 2017 ganándole a su rival de Patio, a Independiente Santa Fe, algo que quedará para siempre en la historia. En el 2018 también la ganó la final a uno los históricos rivales del cuadro ‘Albiazul’ cuando venció a Atlético Nacional en la final de la Superliga.

Por esto, Miguel Ángel Russo es recordado de grata manera en el fútbol colombiano y podría encajar bien dentro de lo que busca las directivas de la Selección Colombia.