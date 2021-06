Prensa argentina sobre público en el Metro: “Es un papelón. No se debe jugar a cualquier precio”

La Selección Colombia recibe a la Selección Argentina este martes con una gran novedad: el estadio Metropolitano Roberto Meléndez tendrá público por primera vez en mucho tiempo. Será el partido de la octava jornada de las Eliminatorias a Catar 2022 y comenzará a las 6:00 p.m.

A la prensa gaucha ese tema no le gustó para nada. “Es un papelón. Recordemos que en Libertadores, los partidos se jugaron por etapas. No se debe jugar a cualquier precio o en cualquier lugar. La Copa América se iba a jugar en Colombia y la principal razón por la que se quitó como sede fue por la situación de orden social”, expresó el periodista Leonardo Farinella para el programa Superfútbol, del medio TyC Sports.

Serán diez mil aficionados los que ingresen al recinto deportivo barranquillero y a los comunicadores de ese país no les pareció oportuno por la crisis de la pandemia y el Paro Nacional. “Ahora, que no pudieron hacer la Copa América por todo lo que están viviendo, jugarán con público. Se naturalizan cosas, que no deberían naturalizarse y eso está mal”, agregó.

Sin embargo, el corresponsal del canal explicó que “habrá un plantón a las fueras del estadio Metropolitano, pero será pacífico, sin violencia y tampoco será multitudinario. Además hay un amplio operativo, con más de 2.500 policías, entre hombres y mujeres”.