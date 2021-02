¿Por qué el Everton apodó El Muro a Yerry Mina?

Aunque Yerry Mina pasa por un gran momento en el Everton FC, es su compatriota James Rodríguez quien se lleva el protagonismo de los medios por su ausencia durante el partido contra el Leeds United. Sin embargo, los números del defensor son para tener en cuenta, ademas de su incidencia en ese duelo en el que ganaron por 2-1 con una destacada actuación suya.

Pero fue el mismo club el que le salió adelante a la prensa y destacó el trabajo del zaguero, que logró once despejes en su área para liberar de cualquier peligro su arco, cuando los dirigidos por Marcelo Bielsa atacaron insistentemente en búsqueda del empate.

A través de la cuenta oficial de Twitter de los Toffees, elogiaron el desempeño del nacido en Guachené y tras lanzar el dato de sus contención defensiva, lo llamaron: “El Muro”, como paradoja ante su seguridad y solidez.

Y es que el proceso de Yerry Mina ha sido evolutivo con el Everton FC. En la temporada 2018/2019, disputó 15 partidos y marcó una anotación. En la siguiente, ajustó 33 juegos con tres goles. Y en la actual, suma 21 encuentros jugados y ya acumula tres tantos.

En la Premier League sus cifras son muy buenas. Ha conformado la titular en 18 choques con 85 despejes, 20 intercepciones y 18 intervenciones de remates a la portería. Tiene un 68,4 de efectividad en cuanto a quites de balón se refiere, según la plataforma Opta. Adicionalmente, se ha fortalecido en la entrega de pelota, pues de los 957 pases que ha hecho, ha acertado en 77,7 de ellos en campo contrario.

🇨🇴 | Yerry Mina made 11 clearances in #LEEEVE, including the most headed clearances by an #EFC player in the #PL for three years.

El Muro at it again. 🧱 pic.twitter.com/pUaVJb4wBh

— Everton (@Everton) February 4, 2021