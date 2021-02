¿Por qué Duván Vergara no fue convocado a la Selección Colombia?

Reinaldo Rueda convocó a 23 futbolistas que participan en la Liga BetPlay I-2021 para su primer microciclo en el regreso a la Selección Colombia. Hay 5 de América de Cali y no está Duván Vergara. ¿Por qué?

Oficialmente no hay una explicación. Será algo a lo que responderá el DT de la Selección Colombia, si es que alguien se lo consulta públicamente. De momento lo que existe al respecto son hipótesis sobre un futbolista que viene de ser bicampeón con América de Cali, que ha hecho goles en Copa Libertadores y que constantemente está siendo relacionado con ofertas del fútbol del exterior.

Dentro de los 23 futbolistas convocados por Reinaldo Rueda hay 5 compañeros suyos en América de Cali. Están Cristian Arrieta, Rafael Carrascal, Santiago Moreno, Pablo Ortiz y Luis Francisco Sánchez. Ellos trabajarán junto a otros 18 deportistas del 8 al 11 de febrero en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.

Duván Vergara no está en esta lista. Todavía no ha recibido su primer llamado a una Selección Colombia. Reinaldo Rueda no lo tuvo en cuenta en esta ocasión, tal cual hizo Carlos Queiroz en las recientes para compromisos oficiales, cuando él estaba en alto nivel jugando con la camiseta escarlata.

Hipótesis de la ausencia de Duván Vergara en la convocatoria de la Selección Colombia:

1- ¡No ha jugado en 2021! Su último partido oficial disputado fue el de la final de vuelta ante Santa Fe en la Liga BetPlay 2020 (28 de diciembre en El Campín). De momento no ha tenido actividad oficial en la nueva temporada.

2- Una posible venta. Nuevamente y como hace un par de mercados de fichajes, alrededor de Duván Vergara se manejan posibilidades de una negociación para su salida del fútbol colombiano. Se viven días claves y podría haberse elegido su concentración en esos temas.

3- ¿Llamado de atención por su reciente suspensión? Duván Vergara no ha debutado en la Liga BetPlay I-2021 por estar suspendido. El Comité Disciplinario decidió suspenderlo a él, a Yesus Cabrera y Marlon Torres, por lo que consideró “lenguaje ofensivo y grosero contra un jugador rival”.