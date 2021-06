¿Por qué Alexis García es tendencia en redes sociales tras victoria de Colombia sobre Perú?

Fue un debut soñado para Reinaldo Rueda que ganó, goleó y gustó. Venció 0-3 a Perú en las fecha 7 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

A pesar de la goleada y el repunte de la Tricolor en la tabla de posiciones, el profesor Alexis García, DT de La Equidad, fue tendencia en redes sociales. El estratega estuvo como comentarista en la transmisión del Gol Caracol, pero llamó la atención su constante tos durante todo el partido.

+ Debut de Daniel Muñoz en la Selección Colombia: tres minutos y expulsión

+ ¡No dejarían jugar Colombia vs. Argentina!: Anuncian manifestaciones en Barranquilla

+ Wilmar Roldán, protagonista en el empate a cero goles entre Uruguay vs. Paraguay

Esa tos de Alexis García no me dio mucha confianza, me puse el tapabocas y le baje volumen al televisor.

— LUCHITO (L) (@luchitohumor) June 4, 2021