Pinto: “Si James no podía sacrificar un día con su familia, no hay sentimiento de Selección”

Aunque el 10 de la Tricolor aseguró en su comunicado que se siente bien para integrar el equipo, el DT lo contradijo. “Con todo el respeto y el cariño, James no se encuentra en el nivel de producción futbolística para la Selección, no rinde hoy al máximo. No encuentra el nivel hace rato. Colombia tiene jugadores para suplirlo y se permiten otras alternativas”, apuntó.

Es por eso que propuso un planteamiento sin el integrante del Everton FC. “Hay que ir a la realidad, hay alternativas en la Selección Colombia para los partidos que vienen, sin James. Se puede jugar con volante punteros y los dos nueves, en el caso de Muriel y Zapata. Hay jugadores para ese esquema”, analizó.

Y se refirió a sus reemplazos. “Los que llamaron, en el caso de Edwin Cardona cabe y encaja perfectamente. Cardona por ejemplo puede hacer sin problema lo que les digo del volante puntero”, concluyó.