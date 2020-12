Pibe Valderrama: la crítica a Queiroz y su candidato para DT de la Selección Colombia

En diálogo con pocos medios de comunicación llevado a cabo en Medellín y publicado por el Diario AS, el histórico de la Selección Colombia opinó de Carlos Queiroz, los resultados saca técnicos y un posible reemplazo para él.

Nuevamente el Pibe Valderrama habló fuerte de la actualidad de la Selección Colombia. Él tiene claro un posible problema que tiene el equipo con Carlos Queiroz al mando: “Fue la manera cómo jugamos, no fue solo el 3-0. No armamos una sola jugada de gol y tenemos a los goleadores de Italia, pero hay que ponérsela ahí. Tenemos al número 10 y está jugando de puntero derecho. James Rodríguez es el 10 de nosotros, por eso está jugando en Europa. Pero está jugando en la Selección Colombia de puntero derecho. Invito a todos a ver otra vez el partido para ver cuántas veces tocó la pelota James. Juan Guillermo Cuadrado es el número 8 de nosotros, pero está de marcador derecho”.

El Pibe Valderrama asegura que con Carlos Queiroz se están cambiando los roles de los futbolistas de la Selección Colombia. El DT intenta imponer un estilo europeo en el equipo y eso va en contra de lo que pretende ver el histórico 10 de la Tricolor con la escuadra nacional.

“Nuestros jugadores están jugando en Europa, pero nosotros no somos europeos. Somos suramericanos, por eso nos llevan allá. No nos llevan para correr y luchar. Nos llevan porque somos distintos, porque pensamos, porque organizamos (…). Estamos cambiando el rol de nuestros jugadores”.

Ahí estaría gran parte del problema que ahora se vio reflejado en los resultados. “No solo eso. El 3-0 con Uruguay también me impactó porque ya esa época pasó. Yo no recuerdo, en mis 50 años, un 6-1. No lo recuerdo. ¿Cómo se le dice en el fútbol a ese resultado? Saca-técnicos. Eso no lo inventé yo. Cuando uno pierde 3-0 se llama goleada, pero cuando sigue 4, 5, 6… eso se llama saca-técnicos, pero también hay que tener pantalones para cuando sucede una cosa de esas decir: ‘el técnico llegó hasta aquí’. Eso le ha faltado a la Federación”.

Si se llegara a dar y hay que buscar otro entrenador para la Selección Colombia, el Pibe Valderrama dice tener un nombre como candidato, aunque públicamente no se anima a darlo. “Yo lo tengo, pero no me quiero comprometer porque no soy directivo (…). ¡Es colombiano! El mío es colombiano porque nosotros tenemos técnicos de capacidad para que dirijan a nuestra Selección, técnicos que han ido a mundiales y que tienen experiencia”.

