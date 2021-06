Pibe Valderrama: “Edwin Cardona metió un gol de barrio. Qué golazo”

Como es costumbre, Carlos El Pibe Valderrama publicó su video de análisis en Youtube sobre el partido debut de la Selección Colombia en la primera fecha de la Copa América 2021, ante Ecuador. La Tricolor ganó por la mínima diferencia con una anotación de laboratorio de Edwin Cardona.

El exfutbolista, quien por obvias razones es una voz autorizada para darle una mirada al rendimiento del combinado patrio, elogió el golazo que logró el plantel dirigido por Reinaldo Rueda. “Edwin Cardona, a los 44 del primer tiempo, metió un gol de barrio, de los que uno hace en la calle, que le tira una pared, dos paredes, tres paredes y la defensa dormida, qué golazo, hasta me engañaron a mí”, expresó El Pibe en su canal de la plataforma digital.

Y continuó ponderando la calidad del tanto. “Me hizo acordar al barrio Pescaito, en las calles con arena y piedra, un golazo. Suficiente para arrancar la Copa América, 1-0 ganó Colombia, comenzó con el pie derecho”, agregó.

+ ¿Indirectas para James Rodríguez?

Finalmente, el exjugador resaltó la labor del volante de Boca Juniors, quien fue convocado para reemplazar a James Rodríguez. “Cardona tiró un túnel de esos que no se ven, esas son alegrías del fútbol, es un talentoso. Voy a esperar quiénes o cuántos túneles hay, en la Copa, que no creo. Me divertí y dormí bacano. Muchachos ‘pa lante’, que esta vaina arrancó bacana”, concluyó.