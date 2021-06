Periodista argentino y su dura crítica a la Selección Colombia: “Sin James es Cuba, es Haití”

La Selección Colombia igualó 2-2 ante Argentina por la fecha 8 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y siguen vivo en sus aspiraciones para clasificar.

Esto generó un sin número de comentarios en contra de la Selección Argentina que al minuto 8′ ya ganaba el partido 0-2 y vio como al 90+4 se lo empataron a dos tantos. Ante esto, el polémico periodista argentino, Pablo Carrozza, criticó a ambas selecciones de una forma vehemente.

“No puedo entender cómo se le escapa a Argentina frente a este equipito de Colombia que levantó en el segundo tiempo. No puede ser que Argentina pechee de esta manera frente a Colombia. Lo tenía para el cachetazo. En un momento dije: ‘Es la revancha del 5-0′”, inició en su editorial.

Y agregó que ” En el primer tiempo, era para bailarlo, para echarle al técnico. Era un desastre, Colombia. Lo de Colombia, era una selección de la Concacaf. Yo no entiendo cómo levantamos a esta Colombia. Sin James Rodríguez y sin Quintero es Cuba, es Haití. Se recupera, pero porque Argentina le permite. No sé si tienen internas, no sé qué les pasa a los colombianos. Se pelean entre todos. James Rodríguez tiene que jugar en este equipo, viejo”.

También tuvo tiempo para reconocer las cosas buenas de la Tricolor. “Bárbaro, Cuadrado, bien Muriel. Bien lo de Ospina, por su puesto. Ospina la rompió, fue el responsable de este empate. Yo quiero que le vaya bien al pueblo colombiano, que está sufriendo, que la está pasando mal. Solidaridad con el pueblo colombiano”, finalizó.

Las palabras de Pablo Carrozza