Periodista argentino volvió a arremeter contra la Selección Colombia: “Parece Cuba y Haití”

Se calienta la previa entre la Selección Colombia vs. Argentina, equipos que se enfrentarán este martes por la semifinal de la Copa América.

La Tricolor llegó a esta instancia tras vencer desde la definición del punto penal a Uruguay (2-4), mientras que Argentina superó en los 90′ a Ecuador (3-0), con una gran actuación de Lionel Messi, quien realizó dos asistencias y anotó un gol.

Antes esto, el periodista argentino, Pablo Carrozza, volvió a criticar a los nuestros y de nuevo los comparó con Cuba y Haití. Lo hizo a través de su canal de YouTube.

“La verdadera Copa América arranca ahora. No se vayan a creer que Colombia es un equipazo por lo que demostró en la fase de grupos, donde entraron todos. Creo que no tiene un nivel de selección grande. Hoy pegaron el saltito, tuvieron suerte en esta lotería de los penales. Le ganaron a Uruguay un partido donde yo creía en la previa que Uruguay estaba 4 o 5 goles arriba de Colombia” , inició.

“Colombia era una selección de la Concacaf. Yo no entiendo cómo levantamos a esta Colombia. Sin James Rodríguez y sin Juanfer Quintero se parece más a Cuba y a Haití. No sé qué les pasa a los colombianos. Se pelean entre todos. James Rodríguez tiene que jugar en este equipo, viejo”, inició Carroza.

Finalizó criticando al ‘Toro’. “Colombia es el peor equipo de la Copa América. Me parece que (Duván Zapata) no puede jugar más como titular, ya demostró que no le hace un gol ni al arco iris. No sé qué le vieron a Duván Zapata, la rompe en la liga italiana, casi sale goleador, y viene a jugar a la Selección Colombia y el tipo no le hace un gol a nadie”.

