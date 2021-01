Periodista argentino explica su frase: “Sebastián Villa es como Messi”

Federico Bulos, uno de los panelistas de F90 (famoso programa de ESPN), habló al aire de Sebastián Villa y en los elogios hacia él, hizo una comparación de sus características en la gambeta con las de Lionel Messi.

Sucedió tras el superclásico que Boca Juniors y River Plate empataron por la Copa Diego Maradona. Terminaron 2-2 y el marcador lo cerró Sebastián Villa con un gol a Franco Armani tras pase de Carlos Tevez. Sí, entre esos importantísimos nombres del fútbol argentino estuvo destacándose el atacante de la Selección Colombia.

Así que hay muchos elogios para él. Uno de ellos fue de Federico Bulos en F90. “Sebastián Villa, como tiene enormes condiciones y va a corregir la definición, cuando corrija es de los mejores jugadores del mundo. Desequilibra y no hay gambeteadores rápidos como él, no hay (…). No dije que Villa es Messi. ¿Messi gambetea artesanal como Maradona o gambetea en velocidad?”, fue lo primero que dijo.

Para ese momento más de uno de sus compañeros de set como Sebastián Vignolo, Diego Fucks y Óscar Ruggeri, empezaron a burlarse de lo que dijo. ¡No lo podían creer! Incluso el primero de ellos quiso terminar el programa en ese momento, al menos en tono de broma. Y frente a eso, lo que hizo Federico Bulos fue intentar profundizar en la explicación de lo que estaba argumentando.

“Maradona tenía una gambeta artesanal, la mejor de la historia. Lionel Messi, que es extraordinario y el mejor del mundo, no gambetea artesanalmente como Maradona. Gambetea por velocidad. En ese sentido, del juego y de la característica, Sebastián Villa es como Messi porque raja y los limpia. No hay en el mano a mano jugadores así”, dijo.

Las bromas y burlas hacia él se mantuvieron, quizá sin querer entender el contexto y la explicación de lo que estaba explicando. Su referencia al hablar de Sebastián Villa y Lionel Messi tiene que ver con el estilo en la gambeta. Velocidad y hacia adelante. Eso nada más.

