Otro obstáculo para el partido Colombia vs. Brasil, ahora por parte de Minsalud

Siguen los problemas en torno a la fecha 5 y 6 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 por las distintas restricciones que hay en varios países a causa del Covid-19.

A las restricciones del Reino Unido y varios países europeos, los cuales no pretenden prestar jugadores a la selecciones nacionales, ahora se suma una traba por parte del Ministerio de Salud de Colombia que no ve con buenos ojos la llegada de brasileros al país, teniendo en cuenta el incremento de contagios de Covid- 19 en ese país.

Precisamente, el ministro de Salud, Fernando Londoño, señaló que “hemos sido exitosos en la contención de la cepa brasileña y no tendría presentación autorizar la entrada de un vuelo desde Brasil a Colombia”, explicó en una entrevista para ‘Blu Radio’.

Y siguió diciendo que “hoy seria muy difícil de cualquier vuelo desde Brasil (a Colombia). No tendría cómo justificar la apertura de un vuelo chárter”. Así las cosas, a las restricciones de Europa, se suma las que hay en Sudamérica ante el rebrote de coronavirus.

Por ahora, no es confirmado que se juegue o no las fechas 5 y 6 de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, las cuales están programadas para el 25, 26 y 30 de marzo. Colombia vs. Brasil será el 26 a partir de las 5:00 p.m. en el Metropolitano de Barranquilla.