Otra vez Muriel al banco: así jugará Atalanta en su visita al Inter

El equipo de Bérgamo tiene una dura prueba visitando a uno de los líderes de la Serie A en el mítico estadio Giuseppe Meazza.

Este lunes, el Atalanta de los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, volverá a tener actividad en lo que será un complicado partido ante el Inter de Milán en su estadio. Después de algunos partidos donde Gasperini le dio oportunidades a Muriel como titular, el delantero volverá a ser una alternativa desde el banco de suplentes.

Entre tanto, Duván Zapata será inicialista, siendo el único delantero en un esquema donde hay 3 defensores y 6 volantes. Otra novedad es que en el arco estará el portero Sportiello debido a un bajón en el rendimiento de Gollini. El juego será a partir de las 2:45 p.m., hora colombiana.

👥 In campo così al "Meazza"!

🦾 Our #StartingXI to face Inter!#InterAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/z24GIjfKmc

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 8, 2021