¡Otra final de Europa League para Carlos Bacca!

Luego de 6 temporadas Carlos Bacca ha vuelto a clasificarse a la final de la Europa League. Nuevamente con Unai Emery como DT y ahora jugando con Villarreal CF, consiguió el cupo eliminando al Arsenal en Inglaterra. El rival será Manchester United. Lo enfrentará el 26 de mayo en el Arena Gdansk en Polonia.

Allá debió llegar por la vuelta de la semifinal. Lo hizo tras ganarle en la ida por 2-1. Quedaba la revancha y en ella logró el 0-0 que lo hizo avanzar. En dicho partido Carlos Bacca fue suplente e ingresó a los 72 minutos en lugar de Paco Alcácer. Hizo parte del importante empate que los llevó a conseguir el objetivo de meterse en la final del certamen internacional.

Será la primera para ellos. En dichos certámenes lo más lejos que había llegado Villarreal CF son las semifinales de la Copa UEFA en 2004 (la perdió con Valencia), la misma fase de Champions League en 2006 (perdió con el Arsenal), la de la Europa League en 2011 (perdió con el Porto) y la de 2016 (perdió con el Liverpoool). Ahora sí fue más allá. Está en la final.

Con Unai Emery al mando, el DT que ya ganó el certamen en 3 ocasiones al mando de Sevilla FC, ha logrado el objetivo. Y tal como lo hizo en las ediciones 2013-14, lo hizo con Carlos Bacca en el equipo. Ahora el colombiano no tiene un rol principal, pero siempre está en los planes del técnico.

A la final que jugarán ante Manchester United llega con 8 partidos disputados (6 como titular) y 3 goles anotados. Se los hizo a Sivasspor y Maccabi Tel Aviv (doblete). Todos fueron en la fase de grupos.

