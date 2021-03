¡Oficial! Fechas, estadios y rivales de la Selección Colombia en la Copa América 2021

Este lunes se conoció el fixture oficial de la Copa América Colombia – Argentina 2021 y el calendario de la primera ronda con fechas y estadios en cada país.

El torneo de selecciones más antiguo del mundo iniciará el 13 de junio e irá hasta el 10 de Julio. Tras la confirmación del torneo , se estableció el calendario para cada equipo en la primera ronda, la cual definió que la Selección Colombia no jugará ningún partido en el Campín, de Bogotá.

El 13 de junio abren el telón los compromisos entre el anfitrión Argentina vs. Chile y Paraguay vs. Bolivia por el grupo A, mientras que en el B, que se disputará en el país cafetero, tendrá actividad desde el 14 del mismo mes con los encuentro entre Colombia vs. Ecuador y Brasil vs. Venezuela.

Fechas, estadios y rivales de la Selección Colombia en primera ronda

13 de junio: Colombia vs. Ecuador (8:00 p.m.) (Estadio Metropolitano – Barranquilla)

18 de junio: Colombia vs. Venezuela (6:00 p.m.) (Estadio Pascual Guerrero – Cali)

21 de junio: Colombia vs. Perú (8:00 p.m.) (Estadio Atanasio Girardot – Medellín)

24 de junio Colombia vs. Brasil ( 8:00 p.m.) (Estadio Metropolitano – Barranquilla)

De avanzar y perder en una semifinal, el partido por el tercer puesto está programado en el estadio El Campin de Bogotá, siendo esta la única manera de que la Selección Colombia juegue en la capital de la República.