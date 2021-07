¡Nuevo reto para Queiroz! A ver si así llega a Catar 2022

Casi 9 meses después de su salida de la Selección Colombia, Carlos Queiroz asumiría un nuevo reto en su carrera y allí tendría el mismo objetivo que con la Tricolor: llegar a Catar 2022.

Fue el 1 de diciembre de 2020 cuando se hizo oficial la salida del DT portugués de la Selección Colombia. Recientemente el equipo había perdido en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022 los partidos ante Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1). Su proceso al frente de la Tricolor se cortó dejándola en la tabla de posiciones con 4 puntos en 4 juegos. Desde ese momento no ha dirigido y ahora está cerca de cerrar una posibilidad.

Lo nuevo en la carrera del entrenador portugués estaría dirigiendo a la Selección de Irak. Es versión del editor y periodista Mark Lomas (BBC). “Una fuente me ha dicho que el nombramiento de Carlos Queiroz como entrenador de Irak se anunciará de forma inminente. Han pasado 35 años desde que esta selección alcanzó por última vez la clasificación a la Copa del Mundo (…). Aún no se ha superado la línea ya que el dinero aún está en discusión. El DT está interesado en el trabajo, pero aún no se han concretado los términos”.

Así que la intención está y depende del acuerdo en las negociaciones. El esloveno Srecko Katanec es el entrenador que tienen en dicha selección desde el 2018. La idea de contar con Carlos Queiroz los llevaría a hacer ese cambio pensando en la clasificación a la próxima Copa del Mundo. La última vez que un elenco iraquí estuvo en un Mundial fue en México 1986 cuando jugó solamente la fase de grupos.

Ahora está en el camino de intentarlo nuevamente. Ya superó la primera ronda y está en la última fase, haciendo parte del Grupo A junto a Irán, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Siria y Líbano. Hay que recordar que los dos primeros van directamente al Mundial y el tercero debe jugar un repechaje. Los partidos empiezan en septiembre. ¿Estará Carlos Queiroz al mando?

I've been told by a source that appointment of Carlos Queiroz as #Iraq coach will be announced imminently. It's 35 years since Iraq last reached the @FIFAWorldCup – is #Queiroz the man to finally take them back? @SoccerIraq #WCQ pic.twitter.com/FcuvqQaPxg

— Mark Lomas (@marklomasSport) July 19, 2021