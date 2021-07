¡Nuevo desplante de Messi a Yerry Mina!

A Messi no le gusten los bailes de Yerry Mina. Se lo hizo saber y fue de conocimiento público en los penaltis contra Colombia.

Cada acción de Mina fue señalada por el delantero argentino, quien con palabras cortantes, gesticulaciones y ademanes furiosos, no solo mostró su indignación, sino cierta bronca. Como si entre él y el zaguero colombiano no existiera campo para una reconciliación.

Lionel y Mina compartieron en el FC Barcelona. No fueron los grandes amigos, pero algo parecía brotar allí. Al menos el respeto, la admiración. “Para mí es especial estar con Messi. La primera impresión es la humildad. Estaba sentado en el banco y fue muy especial para mí cuando se acercó, se me erizó la piel. Siempre he sido hincha del Barcelona”, dijo en alguna ocasión Yerry acerca del delantero argentino.

¿Pensará igual después de todo lo que dijo Messi durante la tanda de penaltis? Por lo pronto, el argentino dejó de seguir al defensor colombiano en Instagram. Antes sí. Después del juego por semifinales no existe rastro.

Lionel Messi habría cortado en definitiva cualquier nexo con el zaguero central. ¿Era para tanto?