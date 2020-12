El presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmó la alta probabilidad de que Reinaldo Rueda deje de ser técnico de Chile.

Mientras Reinaldo Rueda se encuentra en vacaciones por Colombia, su país natal, Pablo Milad, presidente de la ANFP, concedió una entrevista a ‘Radio Cooperativa’, de Chile, donde manifestó que “hay una alta probabilidad de que Reinaldo Rueda pueda dejar la Selección Chilena”.

Además, el directivo chileno confesó que la posibilidad de la Selección Colombia no es la única razón para que salga de Chile sino que también la esposa del DT colombiano tampoco está cómoda en el equipo chileno.

“Por su deferencia y la transparencia que tuvo, lo autoricé a conversar, porque tenía antecedentes que su mujer no estaba a gusto en nuestro país y tenía problemas que no había solucionado desde el punto de vista familiar”.

Ante esto, Milad reconoció que “hay una alta probabilidad que él pueda dejar la Selección Chilena, pero también hay una de que él vuelva. Eso tendremos que analizarlo una vez que ocurra (…) El nunca me dio a conocer la intención de irse de Chile, eso quiero dejarlo claro”.

“(Rueda) Nunca me dio a conocer la intención, sino que me manifestó algunas situaciones con su mujer, con respecto a su salud, y más que nada eso, nunca me manifestó querer irse a Colombia. Todo se coordinó para conversar y definir de una vez por todas, nosotros no queremos que pase más tiempo de esta definición, porque necesitamos canalizar, por el hecho que se quiera quedar o ir”, concluyó Pablo Milad.

Así las cosas, se espera que en los próximos días se finiquite la continuidad o no de Reinaldo Rueda con la Selección de Chile y así pueda conocerse el futuro de la Selección Colombia, todo parece indicar que el 2020 terminó sin GT para la Tricolor.