En el compromiso en el que Everton visitaba a West Ham por la fecha 35 de la Premier League, Yerry Mina fue titular, pero no pudo termina el compromiso.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti no pudieron tener a James Rodríguez desde el arranque por una lesión que sufrió hace dos juegos y de la que aún no se conoce cuándo regresará. No siendo suficiente, al minuto 61 del juego en el que los Toffes vencieron 1-0 a West Ham, Yerry Mina volvió a salir por lesión.

El zaguero colombiano fue reemplazado por Holgate al 62′. Aún no se conoce cuál fue el motivo por el que no pudo terminar el encuentro, pero por lo que se pudo ver mientras se quejaba en el piso, es un problema en el aductor y no sería de su gemelo, la lesión más reciente que lo marginó de cinco partidos.

Así las cosas, las noticas son poco alentadoras para los colombianos que militan en Everton; a pesar de los tres puntos y seguir peleando por ir a torneos europeos, se queda una desazón por las molestias musculares de los jugadores de la Selección Colombia que en menos de 20 días ya deben estar con la Tricolor.

Aún se desconoce con exactitud las lesiones de James y Yerry, pues se espera que sea leve y la próxima semana se puedan sumar al equipo dirigido por Carlo Ancelotti.