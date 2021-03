No paran los reconocimientos para Alfredo Morelos en Escocia

El atacante del Rangers FC, Alfredo Morelos, recibió la distinción al mejor jugador del mes de marzo en la Premier League escocesa.

Durante el presente mes el atacante fue el protagonista de los tres partidos que el equipo jugó por Liga. A cada uno de los rivales que enfrentó les logró marcar. Motivos suficientes para que le entregaran este gran reconocimiento. Es la segunda vez que Morelos reclama el premio después de haberlo ganado previamente en septiembre de 2019.

En la presente temporada 2020/21 acumula 2.715 minutos jugados en 38 partidos, eso en todas las competiciones. Su aporte como delantero es de 16 goles y siete asistencias. Cifras que lo siguen colocando como uno de los grandes candidatos para ser convocado a la Selección Colombia de Reinaldo Rueda.

+ ¡Oficial! Convocatoria de la Selección Colombia Femenina

+ Duván Vergara se desahogó: No llamado a Selección Colombia y salida al fútbol del exterior

Cabe destacar que el Rangers de la mano del técnico inglés, Steven Gerrard, se coronó campeón de forma anticipada. Luego de 10 años el equipo logró conseguir un título de Liga con Alfredo Morelos como gran protagonista.

El primer partido en abril para el atacante colombiano será por la Copa de Escocia frente al Cove Rangers.

🏅 Humble Alfredo Morelos believes he owes ‘everything’ to his Rangers teammates after today being named @spfl ‘Player of the Month’ for March.

Read more from #ElBufalo 👇

— Rangers Football Club (@RangersFC) March 30, 2021