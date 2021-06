¡No dejarían jugar Colombia vs. Argentina!: Anuncian manifestaciones en Barranquilla

El próximo martes 8 de junio se llevará a cabo el juego entre Colombia vs. Argentina en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla y será válido por la fecha 8 de la Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Sin embargo, desde ya estarían programando manifestaciones para ese mismo día a las afueras del estadio donde se llevará el partido entre la Tricolor y la Albiceleste.

+ La tabla de posiciones de las Eliminatorias en vivo

+ De René Higuita para Sergio Goycochea: “Colombia llegará más lejos que Argentina en la Copa”

Así lo dejo ver el Comité Juvenil del Paro en el Atlántico con el lema ““Si no hay paz, no hay fútbol” que anunció movilizaciones para ese día a los alrededores del estadio Metropolitano.

“Vamos a llegar a las afueras del estadio Metropolitano. Un plantón pacífico para que no se juegue el partido de Colombia-Argentina. No podemos permitir que en el país cómo está, se vaya a jugar un partido como si no estuviera pasando nada. Colombia está pasando por una situación muy crítica. Mientras ellos festejan un partido de fútbol, nosotros estamos aquí matándonos para sacar nuestros derechos adelante”, dijo un miembro del Comité, según nota de TyC Sports.

Esta no sería la primera vez que pase esto en nuestro país; la Copa Libertadores fue fiel testigo de los problemas de orden público que hay en Colombia, siendo esta una de la razones por la que le quitaron la organización de la Copa América a nuestro país.

Colombia vs. Argentina

Fecha: 8 de junio

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Metropolitano de Barranquilla