“No compramos a James para defender; no queremos que lo haga”

Foto: GETTY + OneFootball

James Rodríguez ha recibido varias críticas en su estadía en Everton por su poco compromiso a la hora de defender, pero recibió un importante respaldo en la prensa británica.

Una de las principales críticas a James Rodríguez, que afortunadamente para él son en menor cantidad que los elogios, es sobre la poca relevancia que tiene en el equipo cuando no se tiene la pelota. Sin embargo, en Everton saben que esta no es su fortaleza, por lo que, Michael Ball, columnista del diario ‘Liverpool Echo’, defendió al colombiano.

+ James Rodríguez y su récord en la Premier League. ¡Solo él lo hizo esta temporada!

+ De Real Madrid a Everton. James Rodríguez y dos fichajes que se alistan

+ La curiosa razón por la que Matheus Uribe se perderá partido de Champions League

En su escrito dice: “No fichamos a James Rodríguez por sus cualidades defensivas, lo sabíamos antes de que llegara, aunque ha demostrado ese lado de su juego en ocasiones. Lo vi rastrear a alguien por 30 o 40 yardas en esta temporada, ¡y no esperaba que fuera él!”

Además, resaltó que no es algo que el capitán de la Selección Colombia no pueda hacer, sino que no es conveniente desgastarlo en otras tareas que no sean ofensivas. “Él puede hacerlo, pero necesariamente no queremos que lo haga. Queremos que esté parado en las zonas adecuadas para recibir la pelota y provocar problemas al rival“.

Mientras los equipos de la Premier League que tienen competencia europea esta semana, James, Mina y el resto del plantel tienen una semana para trabajar en lo que será su próximo partido, donde estarán enfrentando al difícil Leeds United de Marcelo Bielsa, este sábado 28 de noviembre a partir de las 12:30 p.m., hora colombiana.