¡Ni en Copa América!: No habrá público en ‘El Campín’ este año

Luego de que se levantara la alerta roja en Bogotá, se acrecentó la ilusión de ver las tribunas con público, pero desde la Alcaldía, cierran las puertas para el resto del año.

Esta semana, se confirmó que la Alcaldía de Bogotá, levantó la alerta roja en la ciudad debido a la crisis hospitalaria que había debido al segundo pico de la pandemia, por lo que también se confirmó el regreso de los equipos bogotanos a sus estadios. Por esta razón, se cuestionó a Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, para un posible regreso de público, pero respondió tajantemente.

En diálogo con el programa ‘Primer Toque’ de Win Sports, el funcionario respondió: “Como hincha de Santa Fe, nada me gustaría más que poder ver un estadio lleno, ojalá un clásico capitalino con las dos barras en el estadio. Sin embargo, tenemos que ser realistas, eso no va a pasar en un futuro cercano. Bogotá, al igual que Colombia, no va a tener inmunidad de rebaño en el 2021“.

“Si logramos con éxito la vacunación, ni siquiera Bogotá ni Colombia tendrían inmunidad de rebaño, que implicaría al menos el 75 % de la población tenga inmunidad. Tenemos que prepararnos para que todo este año 2021 los partidos como los conocíamos, incluso la Copa América, pues no van a ser con público. Tenemos que tener restricciones muy grandes, disfrutar del fútbol no puede convertirse en un riesgo para la salud de las personas”, concluyó.

Solicitud por parte de Atlético Nacional y Medellín

Esta consulta, fue impulsada por una petición por parte de los dos equipos de la ciudad de Medellín, donde solicitaban que se pudiera tener espectadores en el estadio Atanasio Girardot, pero debido a la situación actual del país, todo parece indicar que en este 2021 las cosas no será muy diferentes al año que terminó.

