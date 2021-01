Mourinho solamente le dio un tiempo a Dávinson Sánchez

El central colombiano fue titular con el Tottenham Hotpsur ante el Brighton, pero el técnico decidió sustituirlo al finalizar el primer tiempo.

Después de un par de partidos, el técnico José Mourinho le dio nuevamente la oportunidad a Dávinson Sánchez de ser titular en la Premier League con el Tottenham, pero al parecer no le gustó su rendimiento, una vez finalizada la primera mitad, decidió hacer la primera modificación del partido y sustituirlo, haciendo que la confianza del jugador siga por el suelo.

El cambio lo hizo cuando el partido estaba 1 – 0 a favor del Brighton, aunque ese gol de diferencia no había sido su culpa ni tuvo responsabilidad. Sin embargo, la modificación no se hizo posición por posición, sino que envió a la cancha a un jugador de corte ofensivo como el brasileño Vinicius, debido a la poca producción ofensiva de su equipo.

En el planteamiento inicial, Mourinho había salido con 3 defensores centrales y dos carrileros por las bandas, jugando Sánchez, Alderweireld y el Sub-23 galés, Rodón. Finalmente decidió sacrificar al colombiano, pero el rendimiento de su equipo no cambió para la segunda mitad y estuvo más cerca de irse perdiendo por dos goles que de empatarlo.

Mientras tanto, en el equipo rival estuvieron en el banco de suplentes los dos internacionales colombianos Steven Alzate y José Izquierdo, donde la noticia fue por el segundo, quien regresó a una convocatoria con el primer equipo después de más de temporada y media.

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 31, 2021