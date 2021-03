Michael Ortega: “James me cogió ventaja porque trabajó más que yo”

Michael Ortega, quien en su momento fue una de las grandes promesas del fútbol colombiano, se refirió al éxito de James Rodríguez.

Muchos aficionados recuerdan a detalle lo que fue el Mundial Sub -20 de 2011 realizado en Colombia, donde el combinado nacional contó con figuras de la actualidad como James Rodríguez, Luis Fernando Muriel o Duván Zapata, pero muchos se ponen de acuerdo al decir que el jugador más talentoso de ese equipo era Michael Ortega, pero lastimosamente nunca se logró consolidar a nivel de clubes.

Las comparaciones entre este volante y James Rodríguez no se hacían esperar, por lo que muchos años después, mientras uno es una estrella del fútbol mundial y el otro se encuentra buscando equipo, Ortega habló sobre esto. En diálogo con el medio Grueso Calibre, el jugador aceptó que lo que faltó en su carrera fue haber trabajado más.

“James Rodríguez ha sido uno de los mejores volantes con los que he jugado, nos entendíamos mucho. Él me cogió ventaja porque ha trabajado más que yo, hasta ahora me estoy dando cuenta la importancia de la disciplina en el fútbol. Andaba en otra cosa. Creía que por ser bueno técnicamente no tenía que entrenar juicioso”, sostuvo.

Además, reveló que tanto James como Falcao García le hablan sobre la falta que le hizo al proceso de la Selección Colombia. “James y Falcao me preguntan que cuándo voy a volver a la ‘tricolor’, me dicen que me necesitan. Radamel me lo dice constantemente. Una vez fui a la concentración en Barranquilla y me dijeron que yo debía estar ahí. Me regañaron mucho”, señaló Ortega, en conversación con el medio vallecaucano.