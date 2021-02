Matheus Uribe sobre Luis Díaz: “Ese solo juega FIFA, pero es malo”

El volante de la Selección Colombia, Matheus Uribe, habló con James Rodríguez en su canal de Twitch sobre su compañero en el Porto.

En los últimos días, James Rodríguez ha estado haciendo stream en su canal de Twitch jugando el videojuego Call of Duty: Warzone, donde ha compartido con su compañero de la Selección Colombia, Matheus Uribe, quien también disfruta de este videojuego y han aprovechado para conversar sobre diferentes temas. Esta vez, hablaron sobre Luis Díaz y Yerry Mina.

+ “James puede ver pases que nadie más ve”: Gylfi Sigurdsson

+ James Rodríguez, Matheus Uribe y sus problemas con los idiomas

+ James Rodríguez y el triste mensaje por el Real Madrid: “Nadie me quiere ahí”

Inicialmente, los espectadores del stream le consultaron a James a través del chat sobre los motivos por los que no juega con su compañero del Everton, Yerry Mina, con quien comparte en el día a día, a lo que respondió. “No, Yerry no juega. Yo le he dicho que venga pero no ha querido, vamos a ver si algún día de estos se une“, respondió.

Más adelante, los mismos seguidores del volante del Everton le pidieron a James que le preguntara a Matheus Uribe si Luis Dïaz jugaba Call of Duty, a lo que su compañero del Porto dijo. “No, Lucho no juega. Ese solamente juega FIFA, pero es malo (risas)“. Después de esto, James comentó que él no juega FIFA, a pesar de que ya demostró sus habilidades en el pasado.

¿Cómo ver a James Rodríguez en Twitch?

El ’10’ de la Selección Colombia comentó que este sábado 27 de febrero, prenderá nuevamente su stream, siendo la cuarta vez en la semana que lo hace y aprovechando que el Everton juega nuevamente hasta el próximo lunes. En su canal de Twitch a través del siguiente enlace, pueden ver a James cuando prenda directo, aunque descargando la aplicación móvil de Twitch, pueden recibir las notificaciones del momento exacto de cuando prenda su trasmisión.