Matheus Uribe: “Cuadrado es muy importante pero las bases no pueden cambiar si falta un jugador”

La Selección Colombia se encuentra en jornada de descanso de la Copa América 2021, a la espera de la definición del grupo B, para conocer posteriormente el rival con el que se enfrentará en cuartos de final. Ese receso lo aprovecharon para preparar la instancia, pensando en un triunfo.

“Estos días sin competencia por la última fecha de la fase de grupos, nos han servido mucho para seguir en ese tema de conocernos, de saber la idea del profe, que el profe tenga ese tiempo para trabajar con todo el grupo y nos hace énfasis en el balón, en lo que a él le gusta, en lo que caracteriza a Colombia: que es tener el manejo del partido, el balón, la movilidad. Sobre eso se trabaja y vamos por muy buen camino”, contó Matheus Uribe en rueda de prensa.

Sin embargo, hay un foco de preocupación y es lo que representa la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado, quien no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas. “Cuadrado es un jugador importantísimo para nosotros y para la estructura del profe. El profe creo que todavía está estudiando, mirando qué puede hacer en este partido que tenemos. Tenemos jugadores que pueden suplir a cualquiera que falte y lo pueden hacer igual o mejor. La estructura y las características del equipo no pueden cambiar si falta un jugador. Cuadrado es muy importante para nosotros, pero las bases del equipo no pueden cambiar“, aseguró el volante.

Rafael Santos Borré: “Nosotros queremos ser campeones de la Copa América”

Durante el torneo, el actual integrante del FC Porto ha mostrado un alto nivel que lo tiene como titular indiscutido en el plantel de Reinaldo Rueda. “Contento por tener esta continuidad. Yo venía en Porto teniendo una regularidad de partidos importante y tenía la esperanza y las ansias de venir a la Selección y ser pieza fundamental y con esa continuidad. El profe me ha tenido confianza, me ha puesto en los partidos y eso es muy importante para mí, para seguir con ese crecimiento y para poder aportarle lo que tengo a la Selección. Los movimientos que el profe me pide en el campo de juego es ser ese volante mixto que con sorpresa acompañe hacia adelante, que tenga ese sacrificio de ida y vuelta para ayudar en la línea de cuatro, el despliegue físico, el orden táctico y eso es lo que básicamente nos pide el profe Rueda a los que jugamos en esa posición”, indicó.