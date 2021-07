Marocco: “Yo no voy a aceptar la gaminería y la falta de respeto de Emiliano Martínez”

Dos días después de la eliminación de la Selección Colombia en la semifinal de la Copa América a manos de Argentina desde el punto penal, el arquero Emiliano Martínez sigue siendo el foco de los comentarios buenos y malos, debido a la estrategia que usó para descontrolar a sus rivales cafeteros.

Uno de los que opinó en contra del guardameta fue el periodista de ESPN, Andrés Marocco, quien además expuso su punto de vista sobre ese tipo de situaciones en el balompié en general. “Para mí, no todo vale, no todo es potrero. Jugué mucho fútbol y puedo decir que siempre me indigné con la maña, siempre me indigné con el que quería sacar ventaja en todo el sentido de la palabra y más con el grosero”, dijo en un principio.

Luego, reconoció que la Tricolor fue la equivocada al no tener contundecia desde los once pasos, pero refutó la actitud del Dibu. “Yo no culpo para nada a Martínez de nuestra eliminación, nosotros nos eliminamos solos, nosotros cobramos mal los penales y contra eso no hay nada qué hacer. Penalti mal cobrado, penalti tapado. Pero yo no voy a aceptar la gaminería de Martínez, la falta de respeto con nuestros jugadores: Borja, Mina, todos. Horrible, espantoso”, aseveró.

Y continuó: “Todo no vale, el potrero no excusa, el fútbol no es un templo de indulgencia. Porque es fútbol entonces todo puede pasar, yo no estoy de acuerdo con eso. Sonaré conservador, godo, re cursi, pero el fútbol que yo quiero no acepta esta maña, esta grosería. No culpo, porque no soy un llorón, la eliminación de Colombia por esto, pero esa maña no la acepto, no me gusta, como no me gusta sacar ventaja. Yo soy así, no puede seguir pasando en el fútbol y menos en el de hoy cuando hay cámaras y micrófonos por todos lados”.