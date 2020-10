Malas noticias para Queiroz: Luis Díaz se lesionó en Champions

Crédito: GETTY + OneFootball

Luego de su buen gol frente al Mánchester City, el colombiano no pudo finalizar el juego y se encienden las alarmas en la Selección Colombia.

Luis Díaz es uno de los hombres más importantes en el proceso de la Selección Colombia para Carlos Queiroz, como el mismo DT lo ha confesado a lo largo de sus ruedas de prensa. Sin embargo, por cosas del azar, el extremo no ha podido estar en el arranque de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y se han encendido las alarmas de cara a la próxima convocatoria.

En los primeros juegos, ni Luis Díaz ni Mateus Uribe pudieron estar presentes en la convocatoria debido a que se presentaron casos positivos de Covid-19 en el plantel de Porto, por lo que desde el club portugués decidieron que ninguno de los dos podían viajar para estos partidos. Ahora, el ex Junior se lesionó en el juego frente a Mánchester City.

El guajiro fue protagonista en este partido, correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Champions League, pues logró marcar un gran gol ante el poderoso equipo inglés, pero en el trascurso del partido luego de un choque con el portugués Bernardo Silva, el jugador empezó a mostrar complicaciones. Salió para la segunda mitad, pero a los 10 minutos, el técnico decidió sustituirlo.

Días después, Sergio Conceicao, reveló en rueda de prensa que el colombiano no estará en el próximo duelo de la Liga NOS. “Tenemos algunos problemas físicos. Siempre he dicho que es mejor jugar cada tres días que estar cerrado en casa por la pandemia, pero es difícil. Luis Díaz está fuera y Otávio todavía está en revisión”. Aunque no parece ser una lesión grave, Díaz también está en duda para el próximo juego de Champions frente al Olympiacos.

