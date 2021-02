Mala suerte para Yerry Mina: se lesionó vs. Mánchester City

Foto: GETTY + OneFootball

El defensor de la Selección Colombia, Yerry Mina, fue titular en el duelo entre Everton y Mánchester City, pero tuvo que ser sustituido en el primer tiempo.

Everton recibió a Mánchester City en un partido correspondiente a un duelo aplazado de la Premier League, donde James Rodríguez fue suplente, pero el defensa central Yerry Mina sí hacía parte del ’11’ titular. Lastimosamente para él, volvió a sufrir por las lesiones y sobre los 25 minutos de juego, tuvo que ser reemplazado por el técnico Carlo Ancelotti.

Mina se vio afectado por su punto débil: tuvo una molestia en el gemelo que no lo dejó continuar en el partido. Desde hace varios partidos el jugador no presentaba lesiones de este tipo, pero la buena racha se le terminó y no pudo continuar. Resta esperar al final del partido para que le hagan los primeros diagnósticos y se determine la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación.

El jugador colombiano venía jugando un buen partido, pues había sido protagonista en un par de destacadas acciones defensivas cerrando ataque de Raheem Sterling y Gabriel Jesus por ambos costados del área. Su reemplazo fue Seamus Coleman, quien causó el gol del Mánchester City, pues en un remate de Phil Foden, la pelota rebotó en él y se fue al fondo de la red.

Se espera que en la segunda mitad del partido, el DT italiano le de minutos a James Rodríguez, quien tuvo un problema el fin de semana y se pensó que no podría llegar para este juego. Al momento de publicación de esta nota, el partido está 1 – 1 al finalizar el primer tiempo.