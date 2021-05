Camilo Vargas, portero de 32 años, pasa por uno de los mejores momentos en su carrera deportiva y en la noche de este sábado se consagró en la Liga MX con Atlas.

El equipo donde milita el cancerbero colombiano venció 1-0 a Tigres UNAM en los cuartos de final de la Liga MX con gran presentación de Camilo Vargas, quien se volvió tendencia en las redes sociales por su magnífica noche. Incluso la prensa mexicana lo cataloga como el “mejor portero del continente”.

The two saves that sold me on Camilo Vargas pic.twitter.com/iAqzfzb86U

— Rayados90 (@rayadosninety) May 9, 2021