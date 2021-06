Macnelly Torres: “Este es el partido para mejorar el juego y la idea de Reinaldo Rueda”

La Selección Colombia tendrá un nuevo reto esta tarde cuando enfrente a Venezuela, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América 2021. El partido comenzará a las 4:00 p.m. en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, de la ciudad de Goiânia.

Es por eso que los ojos de los colombianos están puestos sobre el duelo. Incluso, algunos exjugadores han hecho su análisis. Uno de ellos es Macnelly Torres, quien en el pasado vistió los colores de la Tricolor en 48 encuentros, con un saldo de cuatro anotaciones, una de ellas ante la Vinotinto en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

“Será un partido importante, este es el partido para mejorar en el juego, seguir consolidando la idea que busca Reinaldo Rueda“, expresó el volante en entrevista con Gol Caracol. Y continuó: “Venezuela contra Colombia vuelve los partidos más físicos que jugados, hay que tener el carácter para competir de esa forma y ser aguerrido y cuando se dan las oportunidades hay que aprovecharlas, porque ellos siempre nos intentan complicar”.

+ ¿Indirectas para James Rodríguez?

El exintegrante de Atlético Nacional pensó en el onceno que podría poner el estratega vallecaucano, a quien conoce de sobra cuando ganaron juntos la Copa Libertadores 2016. Por eso eligió los atacantes con los que debería salir el equipo ante los venezolanos. “Yo me inclino por Duván, por lo que está haciendo en Europa, en la última temporada fue figura, su nivel fue alto siempre, se consolidó y está buscando la oportunidad de ser titular en la Selección y ahora se le puede dar sin Falcao, quien ya está cumpliendo su ciclo en la Tricolor. Borja puede rendir, puede hacer bien las cosas, pero debe esperar un poco más. Son dos jugadores potentes, con buen juego aéreo”, apuntó.

Sin embargo, aceptó que hay un proceso por respetar. “Él (Rueda) lo ha dicho claramente, está en la búsqueda de conocer los jugadores a fondo, que todos interactúen, es una apuesta bastante inusual porque es el torneo más importante de selecciones en Sudamérica, pero por temas de pandemia no ha tenido el tiempo de conocerlos en la Selección, lo está intentando, no es fácil, pero le puede funcionar”, dijo.

Además, Torres entró en detalles con respecto al staff, gracias a la cercanía que tuvo con estos. “Ellos son un cuerpo técnico que trabajan mucho la táctica, tratan de trabajar lo que es la parte técnica también. Tienen buen manejo de grupo, es un entrenador tranquilo, que le gusta conversar con los jugadores, debatir lo que piensa siempre y escucha mucho a los jugadores. El preparador físico, Velasco, le pone más energía, trata de activar el grupo y Bernardo Redín es un excelente ser humano y es el complemento perfecto de Reinaldo“, indicó.

Y agregó: “La metodología de este cuerpo técnico nos da una alta posibilidad de ir al Mundial. En los dos primeros partidos todos esperábamos una Colombia ofensiva, que tenía que ganar y recuperarse en la diferencia de gol, pero si vez su nómina inicial vimos cuatro centrales, cuatro volantes, un equipo con precauciones, nunca se expuso ni dio ventajas en el fondo. Nadie esperaba que, de esa forma, sacaran cuatro puntos y los metiera en la pelea de nuevo”.

No obstante, tiene su posición frente a lo que ha visto hasta el momento. “No me ha gustado el equipo, pero para lo que se necesitaba se planteó bien, tal vez Rueda no sentía que Edwin Cardona estuviera bien para llamarlo de primero, lo mismo de Jaminton Campaz. Hicieron lo necesario para sumar los puntos, ojalá más adelante tengamos a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero para que Colombia tenga más la pelota, sea más fluida, tenga más combinaciones”, concluyó.