Luis Suárez y sus primeras impresiones con la Selección Colombia

A Luis Suárez Charris se le alinearon varias situaciones para cumplir el anhelo de ser convocado a la Selección Colombia para los duelos de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Por una parte, su talento y buenas actuaciones con el Granada CF, lo pusieron en el radar de Carlos Queiroz. Por la otra, la lesión de Radamel Falcao García con el Galatasaray, le abrió un espacio en los elegidos para el ataque.

“Estoy muy contento de estar en la Selección Colombia. Es un sueño que perseguía desde niño y se ha cumplido“, confesó el futbolista y recalcó que no se le pasó por la cabeza vestir los colores de la Selección de España. “El cuerpo técnico ha estado muy pendiente de mí, no solo estos meses, sino durante un largo tiempo. No tuvo que convencerme de nada. Mi prioridad siempre ha sido jugar con la camiseta de la Selección”, aseveró.

Igualmente, se mostró complacido por integrar un grupo con tantas figuras. “La sensación es de felicidad constante, de compartir con esta generación tan importante. Para nosotros que hemos venido desde atrás, siguiéndolos a ellos y que vienen con un proceso, es un sueño y me han recibido como si estuviera toda la vida con ellos“, apuntó el atacante samario.

De otro lado, habló de su evolución como profesional. “Lo importante que he hecho en España es el proceso que he tenido. Ser un jugador joven y estar ahora en primera división. Soy un jugador un poco más maduro, con mucho por aprender. Puedo aportar todo ese proceso, desde lo más bajo hasta lo más alto que es llegar a la Selección, que es lo más importante. Además de saber dónde estoy y qué trabajo se necesita”, dijo.

La rueda de prensa de Luis Suárez Charris con la Selección Colombia

Luis Suárez tendrá dos oportunidades de debutar con la Tricolor a sus 22 años: el viernes 13 ante Uruguay en Barranquilla, o el martes 17 frente a Ecuador en Quito. ¿Le dará la oportunidad el DT?

