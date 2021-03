El atacante uruguayo, Luis Suárez, está a cinco goles de convertirse en el mejor debutante goleador del Atlético de Madrid por encima de Falcao.

Radamel Falcao estuvo cerca de dos temporadas (2011/12 – 2012/13) jugando con el Atlético de Madrid. En su primera etapa alcanzó la cifra de 36 goles en 50 partidos, en todas las competiciones.

El goleador uruguayo se coloca en la puja para quedarse con el récord que por ahora sigue teniendo el ‘Tigre’. Lleva 19 goles en 25 partidos jugados y le restan solo 10 jornadas para alcanzar los 24 que convirtió Falcao.

Fue apenas en septiembre del año pasado cuando Suarez llegó al ‘Aleti’, luego de la sorpresiva salida en el Barcelona. Su arribo a Madrid le cayó muy bien, ya que no tuvo que adaptarse a una nueva Liga. Son las razones por las que nunca bajó su promedio goleador y que hoy lo tienen cerca de convertirse en el debutante con más goles en el siglo XXI del Atlético de Madrid.

“Tuve la suerte y la decisión de cambiar a un equipo de la misma Liga y eso tiene cierto beneficio, no necesitaba más que conocer a los compañeros, el equipo, pero en el juego no me varió demasiado”, explicó en su canal de Twich.

Los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone retomarán actividades el próximo 4 de abril enfrentado al Sevilla, luego de la para del fútbol en Europa a causa de las Eliminatorias.