Luis Muriel superó a Duván Zapata: ¡El mejor jugador del mes en el Atalanta!

Luis Femando Muriel tuvo un mes fenomenal con Atalanta; incluso tuvo más partidos como titular que el año pasado, donde fue denominado como el mejor suplente del mundo.

En el presente año Muriel ha tenido la oportunidad de iniciar como titular y ha respondido con goles, gambetas y asistencia. Ahora el Atalanta lo galardonó como el jugador del mes, por encima de su compatriota Duván Zapata que, por lesiones, no ha estado al 100% para el técnico Gasperini.

!Un mes fenomenal para Muriel. ¡Es el jugador de febrero! Estuvo ‘en llamas’ “, publicó Atalanta a través de sus redes redes sociales oficiales.

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 10, 2021