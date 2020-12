Luis Fernando Suarez es uno de los técnicos más opcionados para suplir el puesto que dejó Carlos Queiroz en la Selección Colombia.

Luego de la confirmación oficial de la salida del técnico Carlos Queiroz de la tricolor, son varios los nombres que se mencionan para reemplazar al portugués en dicho cargo. Cabe recordar que la primera opción que se tendría dentro de la Federación Colombiana de Fútbol es tener a un técnico local.

+ Reinaldo Rueda y lo que falta para ser DT de la Selección Colombia

+ El mensaje de despedida escrito por Carlos Queiroz

Ante esto, uno que está dentro del sonajero es Luis Fernando Suarez, técnico que no dirige desde el 2019 cuando salió del Junior por malos resultados. Precisamente, habló para el Alargue de Caracol Radio sobre la posibilidad de dirigir a su país.

“Cuando uno es entrenador de futbol y ha estado en mundiales con otros países le dan esas ganar de estar con su país. Si hay algo mejor sería dirigir la selección propia en un Mundial. Estuve como miembro del cuerpo técnico de Javier Álvarez y desde ahí me he preparado para un Mundial”.

Y siguió diciendo que “estoy pendiente de lo que pasa en Selección Colombia. Estoy modernizándome para seguir dirigiendo pero lógicamente si es la selección mucho más. Por eso, estoy listo para dirigir en Colombia”.

No podía irse sin antes hablar de lo que piensa sobre la salida de su colega, Carlos Queiroz. ” Me parece que es una situación que no gusta pero es normal. en ese sentido hoy en día cualquiera es el que paga en esta situación. Todo lo que se presenta en el futbol colombiano pasa un poco por lo que pasa en el proceso de mayores. Me parece que es algo lógico por lo que ha pasado reciente con la selección”, concluyó.