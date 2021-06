Luis Fernando Muriel: “El profe Rueda es un ‘falso’ serio”

El delantero del Atalanta habló en la rueda de prensa de la Selección Colombia previo al juego ante Venezuela y se refirió al trabajo que se adelanta con el nuevo cuerpo técnico.

Este jueves, la Selección Colombia estará jugando su segundo partido de la fase de grupos de la Copa América, donde el equipo de Reinaldo Rueda estará enfrentando a Venezuela con el objetivo de pelear mano a mano con Brasil por el liderato del grupo. Previo a este compromiso, el delantero Luis Fernando Muriel habló en rueda de prensa y contó varias cosas sobre el día a día del plantel.

Sobre Reinaldo Rueda. “El profe es un falso serio (risas). Es una persona bastante especial, no lo conocía personalmente y me sorprendí bastante (…) A toda hora es buscando crear ese buen ambiente, ha hecho que este grupo retome la alegría. Me sorprendió mucho el afecto y el trato que nos da a nosotros, estamos trabajando en un ambiente muy bacano“.

Sobre el tema de la unión del grupo, que tanto se ha mencionado en los últimos días. “El mensaje es claro; independientemente de quien esté en el campo y sin importar en la posición en la que estemos es de apoyar. Darle confianza a los que estén jugando. Compañerismo es lo que queremos“.

En cuanto a su rendimiento individual. “Puedo jugar con cualquier delantero de los que están acá. Yo tengo esa movilidad de tirarme atrás o en una banda. Tenemos varias alternativas, siempre a disposición del Profe. He cambiado de posiciones, jugando en el 4-3-3 jugaba de extremo, ahora con este 4-4-2 tengo más libertad de movimiento, me puedo asociar más y creo que lo he aprovechado. Es la posición natural mía“.