Luis Díaz habló de su futuro con FC Porto y confesó dónde quiere jugar

Luis Díaz es hoy por hoy el jugador más importante de la Selección Colombia tras su destacada participación en la reciente Copa América, la cual ganó Argentina.

El guajiro se da el gusto de hacerle gol a Argentina y a Brasil, además que una y otra gambeta que hoy lo ponen como la revelación del torneo continental . Ante esto, su futuro con el Porto estaría en duda, pues despertó interés de varios equipos europeos.

Sobre esta posibilidad, el propio Luis Díaz manifestó en ’10 AM’ de Caracol Radio que “elegí estar en Porto por todo lo que ha sucedido con los colombianos que han estado ahí, han marcado cosas bonitas. La idea es seguir creciendo allí (…) Mi empresario solo me comenta si hay interesados o no. Por ahora, hasta que no se cierre el mercado no se sabe nada, regreso el 24 a Portugal, pero estoy tranquilo y mentalizado en Porto”.

También confesó donde le gustaría jugar. “Siempre me ha gustado ver el buen fútbol como de la Premier League, Serie A y La Liga de España. La de Portugal también tiene muy buen fútbol, esperemos a ver si pasa algo. Debemos seguir con la mentalidad para conseguir grandes cosas”.

Finalizó su intervención hablando del balance general en Copa América de la Selección Colombia. “Los objetivos que teníamos trazados desde el comienzo y lo que el profe Rueda nos trató de inculcar, era ser campeones, no se pudo, pero hicimos un excelente torneo”.