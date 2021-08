Luis Díaz entre la Selección Colombia y FC Porto: ¡Impresionante registro!

Sorprendió en la Copa América y no para. Luis Díaz está en un nivel impresionante que se refleja en sus cifras. ¡Son 7 goles en sus más recientes 9 partidos oficiales entre club y Selección Colombia!

Aunque no es habitualmente goleador, de hacer goles sabe bastante. Y ahora los está anotando seguido. Luis Díaz vive su mejor momento en ese ítem. Así cerró la temporada anterior con FC Porto, se extendió en la Copa América con la Selección Colombia y ahora lo ratifica nuevamente en el fútbol portugués. ¡Impresionante!

En esos más recientes 9 partidos que disputó de manera oficial dejó de marcar en 3. En los otros 6 hizo los 7 goles que hoy lo destacan. No está importando la camiseta que use ni el contexto en el que juegue. Los goles están llegando en cualquier situación y en muy buena cantidad. No en vano terminó siendo uno de los máximos anotadores de la Copa América 2021.

Los más recientes 9 partidos oficiales de Luis Díaz:

Fecha 32 de la liga 2020-21 con FC Porto: gol a Farense en triunfo por 5-1.

Fecha 33 de la liga 2020-21 con FC Porto: gol y asistencia ante Rio Ave en triunfo por 0-3.

Fecha 34 de la liga 2020-21 con FC Porto: sin goles ni asistencias.

Fase de grupos de la Copa América 2021: tarjeta roja ante Venezuela. Jugó 30 minutos.

Fase de grupos de la Copa América 2021: gol de chilena a Brasil en caída por 2-1.

Cuartos de final de la Copa América 2021: sin goles ni asistencias.

Semifinal de la Copa América 2021: gol a Argentina en el empate 1-1.

Partido por el tercer puesto de la Copa América: doblete ante Perú en el triunfo por 3-2.

Fecha 1 de la liga 2021-22: gol en el 2-0 sobre Belenenses.

El gol de Luis Díaz a Belenenses