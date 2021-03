Los últimos 6 partidos de Edwin Cardona: 2 goles y 6 asistencias

Impresionante nivel el de Edwin Cardona con Boca Juniors. Es, sin duda, el futbolista más determinante en su ataque. Volvió a serlo en el triunfo ante Claypole por Copa Argentina.

Ese fue por 2-0 con goles de Sebastián Villa y Gonzalo Maroni. El par de anotaciones llegaron por sendos pases de Edwin Cardona, quien sigue sumando asistencias con la camiseta xeneize. ¡Participó en goles de los últimos 6 partidos en los que jugó!

Los recientes 6 compromisos de Edwin Cardona con Boca Juniors

-Argentinos Juniors (2-2). Asistencia para gol de Mauro Zárate.

-Banfield (1-1). Golazo de media distancia.

-Gimnasia LP (2-2). Gol y asistencia para gol de Carlos Izquierdoz.

-Newells Old Boys (0-1). Asistencia para gol de Carlos Izquierdoz.

-Sarmiento de Junín (1-1). Asistencia para gol de Lisandro López.

-Claypole (2-1). Asistencias para goles de Sebastián Villa y Gonzalo Maroni.

Las asistencias de Edwin Cardona ante Claypole

#CopaArgentinaEnTyCSports⚽ ¡GOL DE @BocaJrsOficial! Se juntaron los colombianos, Cardona asistió a Villa y ahora el Xeneize iguala 1-1 con @CaClaypoleOfic1.

Mirá el partido EN VIVO por @tycsports y https://t.co/oDHOhj9Wcn acá👉https://t.co/0q8WvUIt3S pic.twitter.com/m4W588z1fg — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 4, 2021

¡GOL DE BOCA! El ingresado Maroni puso el 2-1 ante Claypole, a los 31 del ST. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/V5RkdHLJOw — TyC Sports (@TyCSports) March 4, 2021

“Esto es fútbol, es 11 contra 11. Por nombre o camiseta no se gana. Hay que correr, meter, jugar. Ellos lo demostraron, hicieron un gran partido también, hay que darles su mérito. Lo más importante era ganar, pasar”, dijo Edwin Cardona tras su reciente partido.

“Si perdíamos iba a ser muy duro. Hay que mejorar muchas cosas, pero estamos unidos, sabemos lo que queremos, lo que quiere el Profe. Tenemos que hacernos fuertes nosotros y demostrarlo en el campo de juego (…). Quiero aportar al equipo, ayudar desde donde me toque. Me tocó ser suplente y ahora me toca estar en la cancha. Trato de dar lo mejor de mí para esta institución. Sabía a lo que me iba a enfrentar. Quería asumir otra vez este reto. A la gente que hizo el esfuerzo para traerme, al Profe (Russo), a Román. Había que demostrar en el campo de juego. Lo único que hago es disfrutar cada momento, cada minuto, cada día. La vida pasa y no te das cuenta cuándo pasó. Trato de disfrutar cada partido, cada momento. Lo único que quiero es aportar al equipo y estar feliz”.