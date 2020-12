Los elogios de Andrea Pirlo para Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado continúa haciendo historia con la Juventus FC. Durante el clásico ante el Torino FC asistió para los dos goles que les entregaron la victoria y se consolidó como el jugador con más pases gol del equipo. El técnico Andrea Pirlo lo exaltó.

“Es un campeón que lleva diez años jugando partidos de alto nivel, está acostumbrado a jugar este tipo de partidos”, dijo el DT, admirando el trabajo del colombiano, quien ajusta siete asistencias: tres en Serie A y 4 en Champions League.

Además de la capitanía que el entrenador le ha otorgado en varias ocasiones, Neco se ha convertido en un hombre de confianza gracias a su continuidad, pues es el segundo integrante de la Vecchia Signora con más minutos disputados, con 1.088, detrás de Danilo da Silva, que suma 1.175.

En el Derby della Mole, la Juve perdía hasta el minuto 77, pero dos centros del futbolista cafetero terminaron en las cabezas de Weston Mckennie y Leonardo Bonucci, logrando darle vuelta al marcador que finalizó con un 2-1.

Sin embargo, la victoria no fue del todo complaciente para Pirlo y le pidió un poco de actitud a sus dirigidos. “No podemos permitirnos jugar partidos con poca personalidad, poco deseo, ya no hay más juegos ganados desde el principio. No es suficiente tener jugadores fuertes si no se pone tenacidad”, apuntó,

Ahora, Juventus FC tendrá que pensar en Champions League, en la que la próxima semana se medirán al Barcelona FC en España. El duelo será el martes a las 3:00 p.m. en el Camp Nou.

Pirlo: “El DNA de la Juve siempre aparece”