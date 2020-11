Lo que dijo Tábarez sobre Colombia y James Rodríguez

Foto: GETTY + OneFootball

El técnico de la Selección de Uruguay habló en rueda de prensa sobre su partido frente a la ‘Tricolor’ y analizó el fútbol de James Rodríguez.

Siguiendo el protocolo, en la Selección de Uruguay atendieron a los medios de comunicación con su rueda de prensa previo al juego ante la Selección Colombia, donde el experimentado técnico Óscar Washington Tábarez, dio sus impresiones sobre el partido, situaciones relacionadas y el nivel de James Rodríguez. El partido será este viernes 13 de noviembre a partir de las 3:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Sobre el juego de la Selección Colombia. “Colombia ha jugado dos partidos con una formación casi incambiable, solo hubo el cambio de Murillo por Mina en uno de los partidos y después lo mismo, los mismos jugadores, la misma manera de buscar las cosas, de defender, atacar, de pasar de una situación a otra y todo eso lo tenemos estudiado”.

Barranquilla y la decisión de jugar a las 3:30 p.m. “Es un lugar difícil; se siente el calor. En el fútbol de ahora y en el nuestro que siempre hemos hecho, es con intensidad, una intensidad que se ve resentida o cuesta más esfuerzo impuesta en condiciones climáticas adversas para nosotros”.

Lesiones de ambos equipos. “Si se confirma lo de Davinson Sánchez creo que nosotros estamos más complicados. Me dicen la de Falcao, pero él no fue titular en ninguno de los dos partidos, y entró sobre el final de los mismos. Han entrado buenos jugadores para ellos que van a estar a disposición, pero no lo digo como si estuviera abriendo un paraguas, pero es una situación complicada”.

Sobre James Rodríguez: “He visto los partidos de la Selección, también lo he visto en el Everton, ha sufrido una lesión que es molesta por demás, hay algunos partidos que no ha estado en el máximo de su potencial como los últimos que ha jugado, pero es bueno lo que está haciendo con Everton; los goles, las asistencias. Es James Rodríguez, ya lo vimos en el Mundial de Brasil, un gran jugador muy influyente en la estrategia del equipo”.