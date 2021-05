Lo que dijo Miguel Russo del penalti errado por Edwin Cardona

La de Edwin Cardona fue una acción que no pasó inadvertida. Falló un penalti que parecía clave, intentando una curiosa definición ante el quinto arquero de River Plate. ¿Qué le dijo el DT?

Se lo preguntó Marcelo Benedetto (ESPN) al mismo Miguel Russo a la salida de La Bombonera. Edwin Cardona, que jugó un ratoen el superclásico, se hizo cargo de un penalti y lo erró con una curiosa definición de la que varios medios de comunicación y periodistas hablan en Argentina. ¿Qué hizo? Afortunadamente en los planes del club, eso se superó y el equipo avanzó a la semifinal de la Copa de la Superliga.

Bajo ese contexto, ¿qué dijo Miguel Russo de ese penalti de Edwin Cardona? “Del penal hablamos mañana, tranquilo. Hoy es otra historia. Hay un mundo afuera de Boca y otro adentro. Lo de adentro es mi relación con los jugadores, Román, con el Chelo, con Cascini, el Patrón, otra historia. lo que se habla de ahí para afuera no me interesa, ni le doy forma, ni nada. Boca vende, hace un montón de cosas y hay que mantener siempre el equilibrio. Estamos siempre en el ojo de la tormenta y no es fácil. Estamos acomodando a los chicos para que entiendan lo que es Boca y eso lleva tiempo, trabajo, estoy muy contento. Vamos desarrollando esto de la mejor manera. Dentro de Boca tenemos tranquilidad en un montón de situaciones”.

Así que por ahora, al menos en lo público, ese tema no se toca. Edwin Cardona falló un penalti pero Boca Juniors avanzó. Objetivo cumplido. Lo que menos quiere el DT Miguel Russo es crear polémica en un momento en el que el equipo sigue en competencia en el certamen local y la Copa Libertadores. El colombiano está volviendo a jugar y es un futbolistas clave en sus planes.

¡¡INSÓLITO LO DE CARDONA!! ¡LA QUISO PICAR Y FALLÓ! pic.twitter.com/SoJi92dcme — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2021