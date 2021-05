¡Lo que dijo Falcao García de la Copa América en Colombia!

En entrevista con la Revista Semana el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, contó la charla que tuvo con Radamel Falcao García sobre la Copa América 2021 y la posibilidad de jugarla en Colombia.

“Yo no hablé con todos los jugadores, yo solo hablé con Falcao García, quien tenía grandes preocupaciones. Le expliqué lo que venía sucediendo un poco y me dijo que no era que no quisieran que no se hiciera la Copa América en Colombia, sino que querían de algún modo darle la tranquilidad a sus compañeros y sus familias de que se podía realizar acá. No recibí mensajes directos de ninguno diciéndome no queremos la Copa América en Colombia. Eso hay que sacarlo de los rumores que de pronto llegaron por ahí. No sé si a la Federación le expresaron esas palabras. No he hablado con ellos, pero si hablé con Falcao”, dijo Lucena.

Públicamente Radamel Falcao García no se ha referido al tema. Se sabe lo que contó Lucena y lo que él publicó en redes sociales el 4 de mayo respecto al presente de Colombia. Desde Turquía y cuando cerraba la temporada con Galatasaray, publicó una imagen con la bandera al revés y este mensaje: “Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a LA NO VIOLENCIA y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica”.

Falcao García, ausente de la lista de convocados a la Selección Colombia para la fecha de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022 en la que hay partidos ante Perú y Argentina, está pendiente de una posible convocatoria para la Copa América.