Lo que dijeron Solskjaer y Ancelotti de la agresión de Cavani a Yerry Mina

La imagen de Yerry Mina cayendo al piso no pasó inadvertida para aquellos que siguieron el juego entre Everton y Manchester United por la Carabao Cup. Édinson Cavani y el colombiano tuvieron una discusión que terminó de esa forma.

El árbitro Andy Madeley no la vio y en esta competencia no hay VAR. Por ende el uruguayo siguió jugando y terminó siendo decisivo marcando el gol con el que se rompió la igualdad. Fue Manchester United el que avanzó en la competencia al ganar por 0-2. Además de Édinson Cavani, marcó Anthony Martial.

Al ver la acción en la TV más de uno se pregunta por qué no tuvo sanción. ¿Acaso el futbolista uruguayo no merecía la expulsión? Fue tema que se trató en las ruedas de prensa posteriores al resultado. Los entrenadores de Manchester United y Everton fueron consultados respecto a esa acción del minuto 51 en la que Yerry Mina terminó en el suelo.

Ole Gunnar Solskjaer: “Son dos futbolistas sudamericanos que han tenido algunas batallas antes. Hubo una no hace mucho cuando se enfrentaron en las eliminatorias (…). Este fue un buen partido de fútbol, ​​con aficionados, tacleadas, tarjetas amarillas, lo disfruté”, dijo el DT noruego de Manchester United sobre la acción.

Carlo Ancelotti. El DT de Everton afirmó que no vio el incidente en tiempo real, ni tuvo la oportunidad de revisar las imágenes antes de dar su entrevista posterior al partido. Así que sencillamente dijo que no opinaría al respecto. Su equipo perdió y así se quedó sin uno de los objetivos de la temporada.

El ex delantero de los Toffees e histórico de la Selección de Inglaterra, Gary Lineker, fue otro de los que opinó. Lo hizo a través de un mensaje en Twitter. “Con VAR, Cavani habría visto la tarjeta roja”, tuiteó. Eso no pasó El uruguayo no fue expulsado. Siguió en el partido y fue clave marcando un gol.

El delantero uruguayo pareció poner su mano en la garganta del defensor y lo tiró al césped, pero el incidente no fue detectado por Madeley y sin VAR el incidente no pudo ser revisado.

Yerry Mina, Édinson Cavani y la agresión en la Carabao Cup