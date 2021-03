¡Lo dijo todo! James Rodríguez habló de su presente en Everton y la razón de sus lesiones

Restan pocos días para volver a ver a James Rodríguez en acción con Everton tras sumar más de un mes fuera de las canchas a causa de sus repetitivas lesiones.

Se ha hablado sobre la actualidad de James Rodríguez por medio de su canal de Twitch y no por su rendimiento en la cancha. A través de ese medio, el colombiano ha contado varias cosas de su vida personal y deportiva que tiene que ver con Everton y la Selección Colombia.

Ahora, brindó una entrevista para el canal oficial del Everton. Allí habló sobre su presente en el equipo inglés, los objetivos a corto plazo y comparó la Premier League con ligas en las qué el ya estuvo como la Bundesliga y La Liga.

🇨🇴 | “It’s been very easy to settle. I’ve come to a good club, a club that wants to achieve big things.

“I’m with a manager who knows exactly what I’m like. I get on fantastically well with him, just like a father and son.”@jamesdrodriguez is ready for the run-in! 💪

— Everton (@Everton) March 28, 2021