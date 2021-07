Lo dice un campeón de Copa América con la Selección Colombia: “El tercer puesto no sirve para nada”

Fabián Vargas, el futbolista más joven en coronarse con la Selección Colombia en la Copa América, opinó de lo que le queda a la Tricolor en la edición 2021. Así habló en entrevista con el Gol Caracol.

Lo dijo cuando le preguntaron: ¿Tienen emoción este tipo de partidos, por la medalla de bronce?: “El tercer puesto no sirve para nada, por eso veremos a los jugadores sin presión, deben sumar minutos para consolidarse”. Ese sería el único objetivo, según él, en ese juego que le resta a la Tricolor en Brasil enfrentando a la Selección de Perú.

“Reinaldo Rueda va a aprovechar el partido contra Perú para seguir consolidando la base. Puede darle minutos a Jáminton Campaz, Baldomero Perlaza, pero lo que buscará será solidificar lo que se vino haciendo y tiene que mejorar un poco la elaboración de juego. Son pocas las opciones de juego que se crearon y a los delanteros los crucifican, pero es más por el funcionamiento del mediocampo que no han hecho muchos goles. Este partido deberá liberarse más el equipo para encontrar los goles”.

En ese juego la escuadra buscará el tercer lugar de una Copa América que Fabián Vargas consideró como positiva para el equipo que dirige Reinaldo Rueda. Eso fue lo otro que dijo: “Me pareció una buena participación, aceptable para un proceso que apenas está iniciando. Él, titular de aquella Selección Colombia que en 2001 le ganó la final de la Copa a México, también opinó de lo que sucedió entre el arquero Dibu Martínez y los futbolistas colombianos que ejecutaron los penaltis en la definición.

“Fue algo completamente normal. No solo se ve en los penales. También se ve durante el juego, todos hablan y quieren ganar de ‘boquilla’. Es un juego mental para desconcentrar al rival. Ahí es donde tienes que ser fuerte, pero los argentinos, los brasileños y los uruguayos nos ganan desde lo mental. Veo a muchos periodistas e hinchas llorando, pero esto es algo normal. Los arqueros siempre hablan, no vi irrespeto por parte de Emiliano. La celebración de Borja fue provocadora también y nos ganó. Es algo que debemos mejorar todos los jugadores colombianos. No hay que buscar excusas donde no las hay”.