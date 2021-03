Liverpool y Manchester United no prestarán a sus jugadores para la fecha FIFA 

Cada vez se complica más la realización de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, pues ahora los técnicos de la Premier League se manifestaron.

Desde hace rato se viene manejando la opción de lo difícil que será el viaje de los jugadores del Reino Unido a ciertos países que están en alerta roja por Cavoid-19, razón por la que no serían prestados para ir con sus selecciones a la fecha FIFA porque deberán cumplir 10 días de aislamiento, algo que no ven con buenos ojos algunos técnicos.

Es el caso de Jugen Kloop y Ole Solksjaer, entrenadores del Liverpool y Manchester United, respectivamente, quienes sin importar la respuesta oficial de FIFA, ya habrían tomado una respuesta en cuanto al préstamos de futbolistas para la fecha de competiciones de selecciones que se avecina en el presente mes de marzo.

Kloop: “Todo el mundo estará de acuerdo en que no podemos dejar a los jugadores que se vayan con la selección y al volver tengan que hacer 10 días de cuarentena en un hotel. Eso no puede ser. La FIFA ha sido muy clara con que no tenemos que dejar ir a los jugadores esta vez y creo que todos los clubes están de acuerdo que con estos problemas no podemos dejarlos ir. No podemos esperar a que vengan y que tengan que hacer 10 días de cuarentena, eso no es posible”.

Ole Gunnar Solskjaer: “No nos sentamos y tomamos una decisión ya, pero no tiene sentido si pierdes a tu jugador durante 10 días de aislamiento. Somos los que pagamos a los jugadores y, por lo que entiendo, esa es la regla, la FIFA ha dado las reglas que no tienen que ser publicadas, así que creo que será una decisión difícil dejarlos ir y jugar en países de la lista roja”.

Antes esto, todo se pone más difícil para que jugadores del Reino Unido puedan viajar con sus selecciones. Sin embargo, hay que esperar que se determine una decisión oficial por parte de la FIFA y saber si en CONMEBOL se disputará la fecha 5 y6 de las Eliminatorias, teniendo en cuenta el gran número de jugadores sudamericanos que juegan en la Permier League.