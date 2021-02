Liverpool vs. Everton: Novedad con James Rodríguez

Definidas y oficiales las formaciones para este duelo. Un derbi atrapante entre Liverpool y Everton. James Rodríguez es titular.

El volante colombiano recibe el voto de confianza por parte de Carlo Ancelotti para ser de la partida en esta confrontación correspondiente por calendario a la fecha 25 de la Premier League.

Luego de haber sido emergente entre semana y de algunas complicaciones físicas, a causa de las lesiones, la determinación del cuerpo técnico del Everton con relación a James Rodríguez es la de darle la opción de jugar como titular.

Así, el Everton deja en claro que buscará una propuesta agresiva, dispuesta a llevarse algo del campo de su clásico rival. No es nada sencillo, dado que la última victoria de los Toffees en Anfield fue el 26 de septiembre de 1999. ¡Eso es bastante tiempo!

Cabe anotar que en este juego es baja en el Everton el zaguero central colombiano Yerry Mina, quien se perdió el choque debido a una lesión. Entre 3 a 4 semanas es el tiempo de incapacidad que se le dio al defensor, quien sin duda también quedó en veremos para estar con la Selección Colombia durante las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias sudamericanas.

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️

3️⃣ changes

🔙 DCL and Allan on the bench

COYB! ✊ #LIVEVE pic.twitter.com/SaT7GQZ9Y4

— Everton (@Everton) February 20, 2021